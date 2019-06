Solstice macabre

À pareille date l’an dernier, Ari Aster faisait sensation dans le monde du cinéma d’épouvante avec Hereditary, une première proposition qui lui a valu le surnom de « nouveau maître de l’horreur ». Mais alors qu’il s’apprête à présenter son nouveau Midsommar, le jeune cinéaste commence à sentir le poids de ce sobriquet sur ses épaules.

La sortie de Hereditary, en juin 2018, était particulièrement attendue. Avant même de prendre l’affiche, il avait été qualifié du « film le plus terrifiant depuis L’exorciste » par certains médias américains, une accroche qui n’a pas tardé à être inscrite sur les affiches promotionnelles. L’expérience s’est avérée particulièrement vertigineuse pour Ari Aster.

Photo courtoisie, A24

« C’est une comparaison extrêmement flatteuse. Mais c’est aussi un couteau à double tranchant. D’un côté, ça permet de titiller les gens et de les attirer dans les salles pour voir le film. Mais d’un autre, ces gens-là prennent place dans leur fauteuil avec des attentes qui sont pratiquement impossibles à combler. Et moi, je n’ai jamais eu la prétention de vouloir faire quelque chose de plus terrifiant que L’exorciste. Tout ce que j’ai voulu, c’était de faire un bon film d’horreur », confie le cinéaste en entretien au Journal.

Photo courtoisie, A24

Aux antipodes

Il semblerait que ces attentes aient finalement été comblées. Largement salué, tant par la critique que par le public, Hereditary a marqué l’imaginaire des cinéphiles en devenant un succès instantané, s’inscrivant ainsi parmi les incontournables du genre.

Mais plutôt que de continuer dans la même veine, Ari Aster fait aujourd’hui volte-face avec une deuxième offre, aux antipodes de sa première. Oui, il donne encore dans l’épouvante. Mais alors qu’il s’appuyait sur les atmosphères glauques et sombres pour oppresser les cinéphiles avec Hereditary, le cinéaste étale aujourd’hui­­­ sa terreur au grand jour avec Midsommar.

Photo courtoisie, A24

Il s’apprête donc à présenter le récit d’un groupe d’Américains qui s’envolent vers le Vieux Continent dans l’espoir de passer leurs vacances estivales à se prélasser dans la campagne suédoise. Rituels païens, sacrifices humains et découvertes macabres viendront toutefois troubler leurs plans d’escapade idyllique en plein solstice d’été.

« Les deux films sont extrêmement différents. Les gens croient que j’ai voulu aller aussi loin de Hereditary pour éviter les comparaisons entre les deux films. Mais peu importe ce que je fais, je sais que les comparaisons sont inévitables, et c’est somme toute plutôt normal », avance Ari Aster.

« J’avais déjà écrit plusieurs scénarios et j’ai choisi de tourner Midsommar parce qu’il était celui qui me semblait être le plus à-propos. J’avais très envie d’explorer le folklore suédois, de mettre en images un film d’horreur dans un contexte où la clarté est tellement omniprésente qu’elle en devient presque agressante. Je voulais me lancer ce défi », ajoute-t-il.

Photo courtoisie, A24

Hanter les cinéphiles

Le résultat, à l’affiche dès mercredi, n’est peut-être pas aussi terrifiant que Hereditary, concède-t-il. Mais ce n’était pas nécessairement son intention, non plus.

« Dans le fond, je préfère que mes films soient troublants et qu’ils hantent les gens après leur visionnement, plutôt que de simplement leur balancer des effets qui vont les faire sursauter, mais qu’ils vont oublier dès qu’ils quittent leur siège. Et je pense que j’y suis arrivé avec Midsommar », avance-t-il.

► Le film Midsommar prendra l’affiche mercredi.