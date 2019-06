Un autre gardien ciblé par Bergevin

Le gardien Curtis McElhinney suscite de l’intérêt à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). Trois équipes seraient dans la course pour obtenir ses services. Et le Canadien de Montréal serait l’une d’elles, a rapporté The Athletic samedi soir.

Plus tôt dans la journée, le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, avait annoncé que l’avenir du gardien de 36 ans était ailleurs qu’en Caroline.

McElhinney pourra profiter de l’autonomie complète à compter du 1er juillet à midi.

En raison du départ d’Antti Niemi, le CH est à la recherche d’un adjoint à Carey Price en prévision de la prochaine saison. McElhinney serait l’une des cibles du DG Marc Bergevin.

En 33 matchs avec les Hurricanes en 2018-2019, le vétéran a présenté un dossier de 20-11-2, une moyenne de 2,58 et un taux d’efficacité de ,912.

Jeudi, Sportsnet avait appris que Bergevin avait rencontré Keith Kinkaid.

En 41 matchs, la saison dernière, le gardien de 29 ans a compilé une fiche de 15-18-6, un taux d’efficacité de ,891 et une moyenne de 3,36 avec les Devils.

L’athlète de 6 pi 3 po a été échangé aux Blue Jackets à la date limite des transactions, mais n’a pris part à aucune rencontre avec l’équipe de Columbus.