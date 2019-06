Un cinéma flottant diffusera «Dans une galaxie près de chez vous», «Jurassic Park» et «Jaws» cet été à Montréal

Enfilez votre plus beau maillot et vos gougounes les plus confortables, car un cinéma flottant débarque à Montréal cet été.

C’est au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau que les cinéphiles seront invités à venir assister aux projections de grands classiques du cinéma, les fesses dans l’eau.

Au programme, on retrouve trois films qui ont marqué de nombreux adeptes du cinéma, soient Les Dents de la mer (JAWS), Dans une galaxie près de chez vous et Le Parc jurassique (Jurassic Park).

Ça risque d’être une belle sortie en gang ou en amoureux!

Cette activité est entièrement gratuite, à condition d’avoir déjà payé votre entrée au Complexe aquatique.

Tous les détails de ces projections ici.



