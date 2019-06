BÉLANGER-LEMIEUX Jacqueline

BÉLANGER-LEMIEUX

À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 22 juin 2019, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée Madame Jacqueline Bélanger-Lemieux, épouse de feu Robert Lemieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérald, Michel (Annie), Claire (Ronald), France (Michel), Gilles (Nancy), Louise (Pierre) et Daniel (Hélène), ses 14 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le mercredi 3 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le jeudi 4 juillet de 9h à 11h.Les funérailles seront célébrées à 11h en l'église de La Purification (445, rue Notre-Dame, Repentigny).Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.