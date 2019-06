C'est arrivé la semaine du 30 juin

30 juin 2001

Après environ dix ans de démarches, les Orphelins de Duplessis, d’anciens pensionnaires victimes d’abus et de maltraitance, acceptent l’offre d’indemnisation qui leur permet de recevoir environ 25 000 $ chacun.

1er juillet 1909

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P0150.

À Parry Rock, sur l’île Melville, le capitaine Joseph Bernier, grand explorateur des mers polaires, affirme la souveraineté du Canada sur l’archipel Arctique en y plaçant une plaque de métal. Bernier a une grande expérience de la navigation. Issu d’une lignée de capitaines, il le devient lui-même à l’âge de 17 ans seulement. Il s’intéresse à l’océan Arctique à partir de 1905 et s’y rendra à plusieurs reprises pour ratisser les nombreux passages et pour témoigner d’une présence canadienne dans l’Arctique. Il fait son dernier voyage à 75 ans et décédera en 1934, à 82 ans.

2 juillet 1812

Des représailles ont lieu à la suite d’une émeute anti-conscription qui tourne presque à l’insurrection à Lachine en appui à un résident qui refuse d’être enrôlé dans la milice qui doit se battre contre les Américains.

3 juillet 1928

La ville de Montréal finalise l’achat du réseau d’aqueducs de la Montreal Water and Power Co., qu’elle tentait d’acquérir depuis 1926 pour municipaliser ses installations.

4 juillet 1911

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM105-Y-1_0290-005.

Le magnat montréalais William Macdonald donne à l’université McGill dix hectares de terrain sur le flanc sud-est du Mont-Royal. Macdonald a fait fortune dans l’exploitation du tabac en fondant la Macdonald Tobacco, dont l’usine se dresse toujours sur la rue Ontario. Le terrain accueille vite un stade pour les activités sportives de l’université, sous l’égide d’un comité dont fait partie le jeune athlète Percival Molson. Tué lors de la Première Guerre mondiale, on donne son nom au stade qui accueille aujourd’hui les équipes de McGill et les Alouettes de Montréal.

5 juillet 1918

Naissance à Montréal du journaliste sportif René Lecavalier, qui a contribué à la francisation des termes techniques du hockey, notamment (décédé en 1999).

6 juillet 1972

La population francophone du sud-ouest de Montréal ayant diminué, la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) annonce qu’elle ferme six écoles françaises dans le secteur.