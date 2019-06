Encore une personne atteinte de la rougeole au Carrefour Laval

LAVAL | Une fois de plus, une personne atteinte de la rougeole a fréquenté le centre d’achat Carrefour Laval, la semaine dernière, alors qu’elle était contagieuse.

Le ministère de la Santé a dévoilé, dimanche, que la personne malade a fréquenté le comptoir du café Second Cup situé près de la porte 2, ainsi que les corridors et les aires communes près de cette entrée du centre commercial, mercredi, entre 16h et 21h30.

Ce faisant, la personne malade a potentiellement exposé aux virus tous ceux ayant circulé dans les environs.

Hautement contagieux, le virus de la rougeole est considéré comme très dangereux. Cette maladie se manifeste notamment par une forte fièvre, un écoulement nasal et de la toux, suivis par l’apparition de plaque rouge sur le corps, et peut aller jusqu’à causer la mort.

Il est à noter que la période d’incubation du virus est de 7 à 14 jours entre l’exposition et l’apparition des premiers symptômes. Une personne porteuse du virus devient contagieuse environ quatre jours avant l’apparition des plaques rouges et le demeure pendant quatre autres jours par la suite.

Les gens les plus vulnérables à la maladie, soit les bébés de moins d’un an, les personnes au système immunitaire affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre cette maladie, sont invités à se faire évaluer pour recevoir une injection d’anticorps. Ce traitement préventif doit cependant être administré d’ici le 3 juillet à 21h30.

Pour en savoir plus, les gens faisant partie de ces groupes sont invités à téléphoner à Info-Santé au 811.

«Si vous ne faites pas partie de ces groupes et avez fréquenté ces lieux, il n’y a pas d’intervention préventive immédiate recommandée. Cependant, il est conseillé de rester à l’affût de l’apparition des symptômes jusqu’au 25 juillet, surtout si vous n’êtes pas vacciné [contre la rougeole]», a précisé le ministère de la Santé.

Rappelons qu’une autre personne porteuse du virus avait elle aussi fréquenté les environs de la porte 2 du Carrefour Laval, le 13 juin, ainsi que le Walmart de Sainte-Dorothée, à Laval.

Déjà considérée comme pratiquement éradiquée, la rougeole effectue un retour en force ces dernières années en Occident, avec notamment plus de 1000 cas aux États-Unis depuis le début de 2019.