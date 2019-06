FEQ: sept minutes avec Twenty One Pilots

Twenty One Pilots a refusé les offres initiales du Festival d’été de Québec. Le duo ne voulait pas monter sur scène entre la fin de sa tournée nord-américaine et sa série de spectacles dans des festivals en Europe. Son amour pour les festivals a eu le dessus.

«On s’est regardé, lorsque l’offre est revenue sur la table, et on s’est dit que c’était pour être amusant. On adore vraiment jouer dans des festivals et on aime le Québec. On a hâte de venir chez vous», a lancé le batteur Josh Dun, lors d’un minuscule entretien téléphonique.

Le duo était de passage au PPG Paints Arena, l’amphithéâtre des Penguins de Pittsburgh, à l’occasion de sa tournée Bandito, lorsque le musicien s’est entretenu avec Le Journal.

Twenty One Pilots s’arrêtera pour la première fois à Québec, le 7 juillet, sur les plaines d’Abraham. Le concert ne figure même pas sur le site internet ou sur la page Facebook de la formation originaire de Columbus, en Ohio.

Tyler Joseph et Josh Dun sont sur la route depuis le 16 octobre avec la tournée Bandito. La formation a donné 95 concerts aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, au Mexique et au Canada.

Donner le maximum

Le duo a encore du plaisir, après tous ces spectacles, à interpréter les Stressed Out, Heathens, Levitate, Car Radio, Trees, Ride et autres pièces de son répertoire.

«On aime ces chansons, on a encore du plaisir à les interpréter et ça ne nous fatigue pas de les jouer. On s’assure, lorsque nous sommes en studio, d’écrire et de faire des chansons qui vont nous plaire. C’est quelque chose que l’on sent rapidement», a lancé le batteur.

Josh Dun et Tyler Joseph réussissent aussi à ne pas être sur le pilote automatique dans la dernière étape d’une longue tournée qui se terminera le 7 septembre, en Allemagne.

«Les gens qui viennent aux spectacles sacrifient une soirée et une partie de leur argent, et c’est, pour nous, une énorme source de motivation. Chaque concert, pour ces raisons, est quelque chose de spécial. On donne toujours notre maximum», a fait remarquer le musicien. Le fait qu’ils sont deux sur scène contribue aussi à ce qu’ils ne s’endorment pas sur les planches.

«On a déjà pensé à ajouter un musicien, mais on aime bien le défi qu’être deux nous amène. Nous sommes très conscients qu’il faut être divertissant, pertinent et livrer la marchandise. On ne peut pas se permettre de lever le pied ou avoir des absences. Heureusement, nous sommes deux gars qui ont énormément d’énergie», a fait savoir Josh Dun.

► Twenty One Pilots sera en spectacle le 7 juillet, à 21 h 30, sur la Scène Bell des plaines d’Abraham. Les formations Yungblud et The Glorious Sons lanceront la soirée à 19 h.