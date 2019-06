Un riche trafiquant de fentanyl se tue avec sa drogue

Un riche trafiquant de fentanyl a succombé à une surdose de sa propre drogue dans son chalet des Laurentides, avec six millions de dollars dans son compte de banque.

Il était devenu millionnaire en produisant et en vendant lui-même des drogues de synthèse et du fentanyl, ce puissant opioïde qui a fait des milliers de morts au pays. Et ce, possiblement au détriment de sa propre santé.