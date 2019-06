Vite au parc!

Les activités estivales se succèdent à un rythme effréné, mais voilà que le calendrier affiche une case entièrement vide. C’est le moment de s’offrir une journée au parc... Et il y en a pour tous les goûts !

La Grande plée Bleue

Observation de la nature

Photo courtoisie, Ville de Lévis

Un sentier éducatif de 3,5 km (aller-retour) sillonne la Grande plée Bleue, à Pintendre, l’un des milieux humides les plus vastes de la région de Chaudière-Appalaches. Réservez votre place pour prendre part à l’une des visites guidées par un naturaliste d’une durée de trois heures (aucune visite libre), au cœur de cette tourbière naturelle abritant un écosystème riche et protégé. Plus de 150 espèces végétales et près de 200 espèces d’insectes, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, de mammifères, etc. y sont réunies. C’est le moment d’apporter vos jumelles et votre loupe pour les observer de plus près, et n’oubliez pas de tendre l’oreille. Au sommet de la tour d’observation, admirez le paysage et faites le plein d’air pur.

Parc Victoria

Paradis des sportifs

Photo courtoisie, Ville de Québec

Chevauchant les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch, le parc Victoria est un vrai paradis pour les amateurs de sports en tous genres. Ce vaste espace vert regroupe une aire de planche à roulettes, des terrains de soccer, de tennis, de baseball, de basketball, de volleyball de plage, en plus d’accueillir une surface de hockey de terrain, des jeux d’eau et une aire de jeux pour enfants. La piste cyclable et le sentier pédestre qui longent les deux rives de la rivière Saint-Charles facilitent l’accès à ce parc urbain. On s’y donne aussi rendez-vous pour un pique-nique ou pour une activité estivale improvisée nécessitant un terrain de jeux gazonné. Et pourquoi ne pas terminer la journée en assistant à un match des Capitales de Québec au stade ?

Base de plein air de Sainte-Foy

Plaisirs nautiques

Photo courtoisie, Ville de Québec

Pendant la saison estivale, la Base de plein air de Sainte-Foy déborde d’activités, en raison notamment de la présence du lac Laberge et de sa plage. Non seulement les baigneurs peuvent faire trempette dans le petit bassin, mais les amoureux des sports nautiques pourront mettre à l’eau canot, kayak, pédalo (offerts en location) et même leur propre embarcation, dans le plus grand bassin de 615 m. Et les voilà partis pour une paisible escapade ! Mais ce n’est pas tout, le site offre la possibilité de vous initier ou de vous perfectionner au tir à l’arc avec les Francs Archers de Sainte-Foy, d’observer les oiseaux, de parcourir les 5 km de sentiers, de jouer au tennis et au volleyball de plage. Une panoplie d’activités pour vous garder actifs pendant une journée entière.

3180, rue Laberge

ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/

Parc des Chutes-de-la-Chaudière

Plein air électrisant

Photo courtoisie, Ville de Lévis

Le site du parc des Chutes-de-la-Chaudière accueille un barrage et une centrale hydroélectrique, ainsi qu’une aire récréotouristique importante, dont les vedettes sont certainement les chutes de 35 mètres de hauteur. Observez-les, entre autres, à partir de la passerelle suspendue à 23 mètres au-dessus de la rivière, construite selon le modèle du pont Pierre-Laporte. Sillonnez également 4,5 km de sentiers pédestres en consultant les panneaux d’interprétation, tirez une ligne à l’eau (permis obligatoire), pédalez sur la piste cyclable de 1,8 km, profitez de l’aire de jeux pour enfants et de l’aire de pique-nique, visitez le centre d’interprétation et assistez aux matinées classiques en plein air. De plus, gardez la forme en réalisant le circuit sportif !

Autoroute 73 sortie 130, ou autoroute 20 sortie 311, puis route 116 Ouest

visitezlevis.com

Parc Étienne-Parent

Pour toute la famille

Photo courtoisie, Ville de Québec

Finalisé l’an dernier, le parc Étienne-Parent amuse autant les petits enfants que les plus grands ! C’est avec enthousiasme qu’ils découvriront la zone de modules de jeux pour les 18 mois à 5 ans et les 6 à 12 ans, les jeux d’eau réservant quelques jets au sol pour les tout-petits, la piscine avec accès de type « plage » et la zone gazonnée et ombragée. Les adolescents pourront démontrer leurs talents en planche à roulettes, au basketball ou en équilibre sur une sangle. Le parc accueille également les familles pour un pique-nique autour des tables prévues à cet effet ou sur la pelouse, puis compte une structure de rassemblement pour différentes activités. La proximité du sentier linéaire de la rivière Beauport, de la piste cyclable et de la bibliothèque Étienne-Parent multiplie le plaisir ! Donnez-vous rendez-vous en famille ou entre amis cet été !