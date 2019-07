Brochette impressionnante d’artistes pour la Fête du Canada

MONTRÉAL – Le Canada a été fêté en grandes pompes lundi soir au Carré Saint-Pierre du Vieux-Port de Montréal grâce à Mélissa Bédard, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, KNLO et David Usher.

Sous un ciel un peu menaçant, les drapeaux du Canada s’agitaient avant même que le spectacle ne débute à 20 h 30. Après l’hymne national lancé par la voix puissante de Mélissa Bédard, qu’on a pu découvrir à «Star Académie», les spectateurs ont commencé à se mouvoir sur «Oh happy day», alors que Bédard était rejointe par Brigitte Boisjoli et KNLO.

Brigitte Boisjoli a été la première à s’adresser aux spectateurs. «Bonne fête du Canada! Est-ce qu’il y en a qui ont de l’énergie comme moi? Je vais vous chanter une de mes premières chansons ce soir!», s’est-elle exclamée en guise de présentation à la pièce «Sans regret». «Est-ce que vous êtes là?» La foule s’est mise à crier «Ouuui!» avant de se mettre à claquer des mains sur une reprise de la pièce «In the deep» d’Adele.

Après «L’homme de ma vie», chanson que Brigitte Boisjoli a récemment défendu avec la tournée de l’album «Signé Plamondon», KNLO est venu brasser un peu d’air avec notamment «Ça fait mal», tirée de son plus récent opus «Sainte-Foy». Ludovick Bourgeois est ensuite venu nous chanter «Desert Song» et «Milliardaire de toi» avec une voix assurée, qui a malheureusement un peu flanché sur la pièce «Maryanne».

Entre nostalgie et hits

Des cris de joie ont résonné quand le fils du regretté leader des B.B. a offert un medley en hommage à son père entre les populaires «Donne-moi ma chance» et «T’es dans la lune». Visiblement ému, Ludovick a spontanément crié au public «Je suis certain qu’il est fier de moi. Je veux qu’il nous entende! Je veux qu’on gueule comme s’il n’y avait pas de lendemaaaain!» Touchant.

La fête s’est entre autres poursuivie avec une nouvelle chanson de Mélissa Bédard, «Fleur de verre», une interprétation poignante d’«Hallelujah» par Bédard et Boisjoli et l’entraînante «Amadit» de KNLO.

Au moment d’écrire ces lignes, nul autre que David Usher venait de se lancer sur scène pour interpréter «The Music». Le Montréalais d’adoption devait clore les festivités avec entre autres «Alone in the Universe, «St Lawrence River» et la grande finale en groupe «Love Will Save The Day».