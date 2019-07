La 3e édition de la Classique de golf Phillip Danault, du Canadien de Montréal, au profit du Centre de stimulation L’Envol, de la Fondation Jasmin Roy et du programme « Équipe étoile de Marie-Pierre Fortin et Phillip Danault » a amassé la somme record de 53 000 $.

Le quatuor d’honneur de la Classique de golf Phillip Danault était composé de Simon Bérubé, Restaurants Tim Hortons, Danny Cormier, RE/MAX ÉLITE, Phillip Danault et André Bellavance, maire de Victoriaville.

Jean-Philippe Baril, Hockey Mineur Victoriaville, Phillip Danault et son épouse, Marie-Pierre Fortin, ont profité de l’occasion pour annoncer la tenue du premier Challenge Phillip Danault qui accueillera huit formations par catégorie, pee-wee AA et BB, puis bantam A et B.

La somme record de 53 000 $ porte le total des trois éditions à 145 000 $. L’organisateur de la classique, Guy Desilets, est en compagnie de Marguerite Bourgeois, Phillip Danault, Marie-Pierre Fortin et Alain Danault.

Parmi les joueurs de la LNH présents au Club de golf Victoriaville, il y avait Jonathan Drouin, Mark Barberio, Nicolas Deslauriers et Marc-Édouard Vlasic.

Le meilleur golfeur amateur au Canada pour l’année 2018, Joey Savoie, est entouré de Charlie Beaulieu, le 115e président de Golf Canada, et Rémi Bouchard, professionnel du Club Pinegrove.

Un Québécois à la tête de Golf Canada