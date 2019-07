Connor Clifton récompensé

Les Bruins de Boston ont accordé une prolongation de contrat au défenseur Connor Clifton, lundi.

Son nouveau contrat, qui s’amorcera en 2020-2021, est d’une durée de trois ans et d’une valeur de 3 millions $, d'après le réseau TSN.

Le natif du New Jersey avait paraphé une entente de deux ans et d’un montant de 725 000 $ annuellement avec la formation du Massachusetts en mars dernier. En saison régulière, il avait obtenu une mention d’aide en 19 parties à Boston. Clifton a ensuite ajouté deux buts et trois passes décisives en 18 rencontres éliminatoires.

Le choix de cinquième tour (133e au total) des Coyotes de l’Arizona en 2013 a conclu en 2016-2017 son parcours dans le réseau universitaire américain avec l’Université Quinnipiac.