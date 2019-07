Daniel Carr à Nashville

L’ancien du Canadien de Montréal Daniel Carr s’est entendu sur les termes d’un contrat avec les Predators de Nashville, lundi.

L’entente est à un volet et d’une valeur de 700 000 $.

Carr a été nommé joueur par excellence de la dernière saison dans la Ligue américaine de hockey. En 52 sorties avec les Wolves de Chicago, il a amassé 30 buts et 41 mentions d’aide pour 71 points. Il a aussi disputé six parties avec les Golden Knights de Vegas, obtenant un but pendant son séjour dans la Ligue nationale de hockey.