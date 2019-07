Des milliers sur la colline du Parlement pour célébrer le Canada

OTTAWA – Des milliers de Canadiens se sont rassemblés, lundi, sur la colline du Parlement, à Ottawa, pour célébrer la fête du Canada.

Pour le 152e anniversaire de la Confédération, une kyrielle d’artistes se sont succédé sur la scène, au grand plaisir des participants.

Coeur de Pirate, Marie-Mai, Karim Ouellet, Shawnee et Brett Kissel ont notamment offert des performances.

Lors de son allocution, le premier ministre du Canada a profité de l’occasion pour souligner les actions menées par son gouvernement dans la dernière année. Tarifs douaniers, environnement, réconciliation et égalité des sexes ont été des thèmes abordés par Justin Trudeau dans son discours.

«La façon dont nous nous sommes rassemblés dans la dernière année ne devrait surprendre personne. Notre pays a été façonné par des gens qui s’épaulent, qui s’entraident et qui travaillent fort», a lancé le premier ministre.

M. Trudeau a également vanté le faible taux de chômage du Canada, le plus bas depuis les années 1970, dans un communiqué émis plus tôt.

«À travers le pays, 825 000 Canadiens ne vivent plus sous le seuil de la pauvreté. Notre pays regorge d'opportunités à saisir et de progrès qui méritent d'être célébrés, et c'est grâce à des gens comme vous», a-t-il écrit.

«Chaque jour, les Canadiens démontrent au reste du monde qu’une société multiculturelle et inclusive est une société forte, résiliente, décidément tournée vers l’avenir et prête à relever les grands défis de notre époque», a-t-il ajouté.

À la blague, Justin Trudeau a dit que les Canadiens avaient de quoi être fiers, et pas seulement à cause de la victoire des Raptors en finale de la NBA.

Le premier ministre a aussi profité de la fête du Canada pour rappeler aux citoyens les défis qui les attendent.

« Encore aujourd'hui, les inégalités persistent et beaucoup de gens sont laissés pour compte. Cela doit changer. Tous les Canadiens devraient pouvoir profiter de la réussite de notre pays. C'est pourquoi nous devons appuyer nos travailleurs, créer des nouvelles opportunités et aider les familles de la classe moyenne. Nous devons également continuer à combattre les changements climatiques, pour léguer un monde meilleur à nos enfants», a plaidé Justin Trudeau.