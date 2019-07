Gustav Nyquist débarque à Columbus

Après avoir perdu les services d’Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky et Matt Duchene, les Blue Jackets de Columbus ont fait signer un contrat de quatre ans et de 22 millions $ à l’attaquant Gustav Nyquist.

La nouvelle a été rapportée par le réseau TSN, lundi.

En 2018-2019, Nyquist a amassé 22 buts et 38 mentions d’aide pour un total de 60 points en 81 matchs avec les Red Wings de Detroit et les Sharks de San Jose. Il a ajouté un filet et 10 passes décisives en séries éliminatoires avec l’équipe de la Californie.

Le joueur de centre de 29 ans avait été échangé à la date limite des transactions, lui qui n’avait alors pas porté d’autre uniforme que celui des Red Wings.