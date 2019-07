Hausse des tarifs des transports en commun en vigueur à Montréal

MONTRÉAL – Les clients des agences de transport en commun doivent désormais débourser un peu plus cher pour embarquer à bord du métro ou des autobus desservant le Grand Montréal.

En effet, la nouvelle grille tarifaire adoptée par l'Agence régionale de transport métropolitaine (ARTM) est entrée en vigueur lundi. Celle-ci se traduit par une hausse de 2 % du prix des titres de transport, que ce soit à Montréal, à Laval, à Longueuil ou dans les autres villes de la banlieue desservies par exo.

Le changement le plus marquant est fort probablement l'augmentation du coût d'un billet pour un passage unique pour prendre le métro ou l'autobus à Montréal. Un passage coûtera dorénavant 3,50 $, alors qu'il fallait auparavant débourser 3,25 $.

Il s'agit d'une première hausse de prix pour les billets unitaires depuis 2015 à Montréal, 2014 à Laval et 2013 à Longueuil.

Du côté des abonnements mensuels, les tarifs varient en fonction des villes. Le titre mensuel coûte maintenant 86,50 $ (+1,50 $) à Montréal, 87 $ à Laval (+2 $) et 100 $ à Longueuil (+1,50 $).

Ces variations différentes entre les villes devraient bientôt disparaitre. En effet, l’ARTM prévoit d’uniformiser les tarifs du transport en commun dans la grande région de Montréal à partir de 2020.

Plusieurs Montréalais croisés lundi par TVA Nouvelles semblaient partagés entre déception et résignation vis-à-vis de la hausse des tarifs. Certains ont dit craindre que la hausse des prix éloigne les gens du transport en commun, tandis que d'autres ont fait remarquer qu'ils n'ont guère de choix de faire preuve de résolution, faute d'avoir une voiture.

Montréal se situe dans la moyenne en matière de prix. En comparaison, un aller simple coûte 1,90 euro (2,88 $) à Paris, 3,25 $ à Toronto, 2,75 $US (3,58 $) à New York et 4,90 livres (8,13 $) à Londres.