Joueurs autonomes : les millions pleuvront

C’est lundi à midi que le marché des joueurs autonomes s’ouvrira dans la Ligue nationale de hockey. Artemi Panarin, Matt Duchene, Sergei Bobrovsky et compagnie trouveront ainsi tous preneur alors que les millions de dollars seront distribués.

Une émission spéciale sur les joueurs autonomes sera diffusée, dès 11h, sur les ondes de TVA Sports.

La destination de Panarin est toujours inconnue. Toutefois, les Islanders de New York seraient en position de favoris pour obtenir les services de l’attaquant russe. Il ne faut également pas sortir de l’équation les Rangers de New York, les Panthers de la Floride et les Blue Jackets de Columbus, qui ont tenté le grand coup en offrant un pacte de huit ans d’une valeur approximative de 96 à 100 millions $ la veille.

De son côté, Duchene a fait son choix alors qu’il poursuivra sa carrière avec les Predators de Nashville. Il devrait s’agir d’un pacte de sept ans et 56 millions.

Bobrovsky, lui, devrait, selon toute logique, porter l’uniforme des Panthers à partir de la prochaine campagne.