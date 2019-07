Kevin Kiermaier mène la charge pour les Rays

Kevin Kiermaier a claqué un circuit de trois points qui a fait la différence dans un gain de 6 à 3 des Rays de Tampa Bay contre les Orioles de Baltimore, lundi à St. Petersburg.

Avec sa 10e longue balle de la saison, le voltigeur a poussé Ji-Man Choi et Avisail Garcia vers la plaque en sixième manche. Quelques instants auparavant, un simple de Rio Ruiz avait permis aux visiteurs de prendre les devants pour la première fois de la rencontre.

La formation floridienne a ainsi signé une troisième victoire consécutive devant 20 441 partisans au Tropicana Field.

Les Rays ont utilisé sept lanceurs lors de cette rencontre, dont le partant Ryne Stanek, qui n’a permis qu’un coup sûr et un but sur balles en deux manches de travail. La victoire est allée au dossier d’Adam Kolarek (3-2) et Jose Alvarado a réussi un septième sauvetage cette saison.

Choi, avec deux simples productifs, et Garcia, lui aussi avec un coup d’un but, ont été à l’origine des autres points des favoris locaux.

Incapable d’effectuer un seul retrait, Branden Kline (1-4) a essuyé la défaite, lui qui a permis trois points, deux frappes en lieu sûr et une passe gratuite pendant qu’il oeuvrait au monticule.

Festival offensif à Pittsburgh

Accueillant les Cubs de Chicago, les Pirates se sont fait plaisir avec une victoire de 18 à 5, à Pittsburgh. Josh Bell a notamment frappé trois circuits et produit sept points.

Au total, les Pirates ont placé 23 fois la balle en lieu sûr. Colin Moran et Adam Frazier ont mené la charge, avec cinq coups sûrs chacun. Ils ont tous deux été à l’origine de deux points.

Jung Ho Kang et Jose Osuna n’ont pas été en reste, puisqu’ils ont eux aussi expédié une balle dans les gradins. Même s’il a accordé cinq points et neuf coups sûrs en cinq manches et deux tiers, Trevor Williams (3-2) a obtenu la victoire.

Il s’agit d’une quatrième récolte de 10 points en huit sorties pour la formation de la Pennsylvanie, qui avait toutefois inscrit seulement cinq points lors de sa récente série de trois parties contre les Brewers à Milwaukee.