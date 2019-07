Les prises du jour

On croyait qu’il suivrait Sergei Bobrovsky et rejoindrait son ancien entraîneur chez les Panthers. Artemi Panarin s’est plutôt laissé séduire par New York et les gros dollars des Rangers. Avec l’addition des Panarin, Kaapo Kakko et Jacob Trouba, les résidents du Madison Square Garden ne laisseront pas traîner leur période de reconstruction en longueur.