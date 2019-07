Nicolas Deslauriers heureux de poursuivre sa carrière dans l’Ouest

Le robuste attaquant Nicolas Deslauriers, récemment échangé aux Ducks d’Anaheim par le Canadien, est plutôt heureux de poursuivre sa carrière dans l’Association de l’ouest.

Le Québécois de 28 ans s’est dit «surpris un peu» d’avoir été échangé, lundi, en entrevue au réseau TVA Sports.

«Mais en même temps, avec la saison que j'ai eu, tu t'y attends un peu plus», a-t-il avoué.

Deslauriers se plaisait à Montréal, avec l’équipe de son enfance.

«C'est plate, ce n'est pas des choses que tu souhaites, mais ça arrive», a-t-il souligné.

«Je suis un des privilégiés qui peuvent dire qu'ils ont joué pour le Canadien, a-t-il ajouté. Pas beaucoup de gens au Québec peuvent dire qu'ils ont joué pour l'équipe de leur enfance.»

Cela dit, les Ducks prônent traditionnellement un style robuste, et qui plus est, les Blues de St. Louis ont prouvé, lors de leur conquête de la Coupe Stanley, que les muscles ont encore leur importance dans la LNH. Deslauriers, qui distribue les mises en échec comme un camelot distribue les journaux, l’a bien noté.

«St. Louis a montré que pour faire la "long run", t'as besoin de gars qui sont plus gros, plus physiques, ça me convient d'aller jouer là (à Anaheim)», a-t-il indiqué.

«Je vais aller me prouver pour leur montrer qu'ils ont fait un bon choix en allant me chercher», a-t-il mentionné au sujet des Ducks, en ne tenant pas pour acquise sa place au sein de l’équipe la saison prochaine.