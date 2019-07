Robin Lehner se joint aux Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont fait signer un contrat d’un an au gardien Robin Lehner, lundi.

Le Suédois touchera 5 millions $ en 2019-2020.

Lehner a remporté le trophée William-M.-Jennings et le Bill-Masterton avec les Islanders de New York la saison passée. Il a présenté une fiche de 25-13-5, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930, tout en réalisant six blanchissages.

En séries éliminatoires, il a savouré quatre victoires en autant de sorties face aux Penguins de Pittsburgh au premier tour, avant d’encaisser autant de revers consécutifs aux mains des Hurricanes de la Caroline lors de la ronde suivante.

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Sabres de Buffalo a participé à 265 affrontements du calendrier régulier en carrière, maintenant un dossier de 97-110-40, une moyenne de 2,70 et un taux de ,918.

À Chicago, il pourrait représenter une bonne police d’assurance pour les Hawks, qui misent également sur Corey Crawford, ennuyé par les blessures au cours des dernières campagnes, et Collin Delia, qui compte 18 rencontres d’expérience dans la Ligue nationale.