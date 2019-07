Ron Hainsey s’entend avec les Sénateurs

À 38 ans, le défenseur Ron Hainsey disputera une 17e saison dans la LNH. Il a signé un contrat d’une saison et d’une valeur de 3,5 millions $ avec les Sénateurs d’Ottawa.

L’ancien choix de première ronde (13e au total) du Canadien de Montréal en 2000 est un vrai globe-trotteur, lui qui a porté les couleurs du CH, des Blue Jackets de Columbus, des Thrashers d’Atlanta, des Jets de Winnipeg, des Hurricanes de la Caroline, des Penguins de Pittsburgh et des Maple Leafs de Toronto.

«Nous avons parlé de notre désir d'amener des vétérans chevronnés pour aider nos jeunes joueurs à progresser et Ron correspond parfaitement à ce rôle, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. En tant que défenseur, Ron peut jouer des deux côtés et il est excellent en infériorité numérique. De plus, nous croyons qu'il sera tout aussi utile à notre équipe en tant que leader pour encadrer notre groupe actuel.»

En 2018-2019 avec la formation de la Ville Reine, Hainsey a amassé cinq buts et 18 mentions d’aide pour 23 points en 81 parties.