«Sebastian Aho veut jouer à Montréal» , dit Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, ne s’en cache pas : il est heureux et fier d’avoir convaincu l’attaquant Sebastian Aho d’accepter une offre hostile de cinq ans et de 42,27 millions $, lundi, et ce, même si son arrivée avec l’équipe est loin d’être garantie.

Bergevin a tenté le coup de circuit à la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, au grand dam de son vis-à-vis des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell. Il a d’ailleurs admis avoir discuté avec son homologue plus tôt dans la journée, ce qui n’a pas empêché le DG du Tricolore de passer à l’action.

«C’est un joueur qui veut venir à Montréal. Il n’était pas obligé d’accepter. Il a vu notre offre et notre groupe de jeunes, et il souhaite faire partie de ça. On est fier, mais il y a une période d’attente [de sept jours], a déclaré Bergevin en conférence de presse au complexe sportif de Brossard.

«Quand tu fais une offre comme ça, c'est qu'on a vu une position vulnérable. L'offre, avec la compensation et les jeunes que nous avons, nous avons réalisé que c'était notre meilleure chance d'avoir le joueur, a-t-il poursuivi, ajoutant que les 12 premiers mois de l’entente avec Aho, qui comprend 11,3 millions $ en bonis de signature la première année, représentaient une clé quant à la suite du dossier. On a regardé beaucoup de scénarios et regardé les options devant nous.»

Aussi, Bergevin a louangé sa possible acquisition qui est âgée de seulement 21 ans.

«Il a le potentiel d’un joueur numéro 1. Il est vraiment jeune et cadre bien avec nos joueurs qui s’en viennent dans l’organisation», a-t-il résumé.