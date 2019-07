Un an de plus pour Joonas Korpisalo

Les Blue Jackets de Columbus ont accordé un contrat d’un an au gardien Joonas Korpisalo, lundi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée. L’athlète de 25 ans aurait pu devenir joueur autonome avec compensation, lui qui a touché 900 000 $ durant chacune des deux dernières campagnes.

Aussi, Korpisalo aura visiblement l’occasion de prouver à son équipe qu’il peut agir comme partant sur une base régulière.

«La saison 2019-2020 lui permettra de montrer son savoir-faire dans la Ligue nationale de hockey et j’ai confiance de le voir prêt pour ce défi, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen. Il a joué sporadiquement au cours des trois dernières années et cela peut être difficile, surtout pour un jeune gardien. Cependant, il a tous les outils pour connaître du succès : la taille, la vitesse, les qualités athlétiques et la passion de gagner.»

L’an passé, le Finlandais a présenté un dossier de 10-7-3, une moyenne de buts alloués de 2,95 et un taux d’efficacité de ,897. Il compte 41 victoires en 90 matchs en carrière.