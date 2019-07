Un lanceur des Angels est décédé

Les Angels de Los Angeles ont annoncé que leur artilleur Tyler Skaggs était décédé, lundi.

La formation du baseball majeur n’a cependant pas révélé les raisons du décès du lanceur de 27 ans. Celui-ci était avec ses coéquipiers au Texas, où les Angels devaient affronter les Rangers, en soirée. La partie a évidemment été remise à plus tard dans la campagne.

«Tyler a toujours été et restera une partie importante de la famille des Angels, a écrit la formation de la Californie dans un communiqué. Nos pensées et nos prières accompagnent son épouse Carli et toute sa famille pendant cette période dévastatrice.»

En 15 parties cette saison, Skaggs a maintenu une fiche de 7-7 et une moyenne de points mérités de 4,29. Il avait également retiré 78 frappeurs sur des prises.