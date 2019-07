Un Spider-Man sans prétention

Deux mois après la sortie du très sombre et déchirant dernier chapitre de la saga Avengers, le nouveau Spider-Man renoue avec l’esprit ludique des films de superhéros en réunissant toutes les qualités – mais aussi certains défauts – d’un bon divertissement estival.

C’est donc un film de superhéros léger et sans prétention que propose le réalisateur Jon Watts avec Spider-Man : Loin des siens, qui vient de prendre l’affiche au Québec. Empruntant le même ton espiègle que le volet précédent de la saga (Spider-Man : Les retrouvailles), ce nouveau film de l’homme-araignée a été conçu pour séduire spécifiquement le public adolescent avec son mélange de comédie, de romance et d’humour bon enfant.

L’intrigue de ces nouvelles aventures de l’homme-araignée se déroule peu de temps après la fin d’Avengers : Phase finale. L’attachant Tom Holland reprend le rôle de Peter Parker qui, maintenant âgé de 17 ans, s’apprête à partir en voyage scolaire pendant deux semaines en Europe avec ses amis et collègues de classe.

Talonné par Nick Fury (Samuel L. Jackson) qui souhaite le recruter dans sa nouvelle équipe d’Avengers aux côtés d’un nouveau superhéros intriguant (Mysterio, joué par l’excellent Jake Gyllenhaal), Peter Parker sent la responsabilité de prendre le relais de son mentor Tony Stark, mais il souhaite aussi vivre sa vie d’adolescent. Ce voyage en Europe représente notamment pour lui l’occasion parfaite pour tenter un rapprochement avec la fille de ses rêves, MJ (Zendaya). Mais il s’apercevra rapidement qu’il n’est pas facile de mettre de côté ses responsabilités de superhéros.

Mineur mais sympathique

Comme dans tout bon film de superhéros, le spectacle est au rendez-vous grâce à une abondance de scènes de combats explosifs et riches en effets visuels impressionnants – dont certaines se déroulent dans les lieux touristiques les plus célèbres de Venise, Prague et Londres. Aussi, avec ses accents de comédie d’ado estivale, Spider-Man : Loin des siens apporte un vent de fraîcheur bienvenu dans l’univers souvent sombre des films Marvel.

Évidemment, on pourra reprocher à ce nouveau Spider-Man son manque de profondeur (on est loin des trois films de la saga réalisés par Sami Raimi dans les années 2000) et son absence de véritable enjeu dramatique. Il en résulte un Spider-Man mineur, mais sympathique qui fait davantage sourire que frissonner.

Spider-Man : Loin des siens (3,5/5)

Un film de Jon Watts

Avec Tom Holland, Zendaya et Jake Gyllenhall