Une année de hauts et de bas

Les Wildcats terminent au septième rang dans l’Est et ont rendez-vous avec le Drakkar de Baie-Comeau au premier tour éliminatoire. Dès le premier match, Pelletier chute devant le filet et se tord une cheville. Le constat : une entorse à la cheville gauche. À ce moment, on doute du fait que l’espoir puisse jouer à nouveau en séries. Mais pas Pelletier. Pouvant difficilement mettre du poids sur sa cheville, il supplie l’entraîneur John Torchetti de l’insérer dans l’alignement pour le match numéro six. Sur une jambe, il parvient tout de même à inscrire un but et les Wildcats l’emporteront finalement en sept.