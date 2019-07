Visites guidées du pont Champlain

L’ancien pont Champlain a reçu des adieux officiels lundi, mais des scientifiques et des citoyens curieux pourront le visiter dans les prochains mois avant le début de sa déconstruction.

« À l’automne, on va avoir des visites. Des groupes vont possiblement pouvoir visiter le pont », a révélé la première dirigeante de l’agence fédérale qui gère l’ancien pont, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain inc. (PJCCI), Sandra Martel.

PJCCI a senti un grand intérêt de la population en ce sens, explique Mme Martel. « Il y a des gens qui sont passés jour après jour sur le pont et donc qui voulaient le voir et y toucher. C’est donc une possibilité qui viendra », a-t-elle précisé.

Des scientifiques vont aussi mener des expériences sur le pont, notamment en faisant traverser des véhicules avec des poids, pour tester les réactions de la structure.

Photo Pierre-Paul Poulin

Adieux émouvants

Une cérémonie d’adieu a eu lieu sur l’ancienne structure lundi, quelques instants après l’ouverture du nouveau pont Samuel-De Champlain vers Brossard.

Sur le coup de midi, quelques minutes après qu’on a vu les premières voitures s’engager en direction sud sur le nouveau pont, trois voitures d’époque se sont avancées sur le vieil ouvrage.

À bord d’une Oldsmobile Starfire rouge 1962 (année de l’ouverture officielle de l’ancien pont Champlain), un ex-employé qui a travaillé sur ce chantier a pu admirer une dernière fois le fruit de son travail.

« Je suis un peu triste de savoir que le vieux pont va disparaître, mais très excité de voir le nouveau », a déclaré Eugene Joseph Diabo, qui a œuvré à sa construction de 1959 à 1961.

Photo Martin Alarie

Sur le respirateur

La construction de l’ancien pont Champlain avait officiellement commencé en 1957 pour se conclure en 1962. Des problèmes de drainage ont toutefois endommagé sa structure, forçant sa fermeture après 57 ans de loyaux services.

Jusqu’au dernier moment, l’immense ouvrage restera sous surveillance continue grâce à environ 350 capteurs.

« Le gros du poids ne provient pas des voitures, mais de la structure elle-même, et le pont continue de se détériorer », a indiqué l’ingénieur responsable du système de monitorage du pont, Dominic Lavigne.

Sa déconstruction doit s’amorcer en 2020 et devrait durer quatre ans, afin notamment de respecter l’environnement.