D'AMOURS, Marco



C'est avec tristesse que la famille D'Amours vous fait part du décès de Marco.Il laisse à l'écoulement du temps qui passe ceux qu'il a portés dans son coeur d'homme, de père, de fils, de frère, d'oncle et d'ami : Amélie, William et Chloé qui sont la fierté de son legs à la vie, son père Régis, ses frères Dany (Christine) et Michel (Sylvie), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 7 juillet 2019 à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.Un don à Diabète Québec serait apprécié en la mémoire de Marco D'Amours.