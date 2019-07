5 films et séries qui vont vous obséder cet été

En collaboration avec

L’été est enfin arrivé et le beau temps amène son lot de sorties. Si vous cherchez à relaxer entre deux BBQs, pourquoi ne pas profiter d'un épisode (ou deux, ou trois) d'une toute nouvelle série télé?

La plateforme de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) Club illico propose un catalogue impressionnant de créations québécoises exclusives, de longs-métrages trépidants et de séries télé à couper le souffle. Chaque semaine, du nouveau contenu en français est ajouté à la plateforme.

Voici un film et des séries haletantes à visionner tout le mois de juillet!

L'affaire Gianni Versace: American Crime Story

Série policière – Mise en ligne le 25 juillet

Chaque saison de American Crime Story met en scène un crime qui a marqué l’histoire des États-Unis. Dans cette mouture, on suit les traces d'Andrew Cunanan, un meurtrier dangereux convoité par le FBI après l’assassinat de l’icône de la mode Gianni Versace. La série jette un regard actuel sur la culture policière des années 1990, notamment en ce qui a trait à l’homophobie.

Blindspot : mémoire tatouée, saison 3

Série policière – Mise en ligne le 18 juillet

Dans Blindspot, Jane Doe cherche à faire la lumière sur son passé mystérieux. Accompagnée de l’agent du FBI Kurt Weller, jeune femme couverte de tatouages interprète les illustrations sur sa peau comme autant d’indices lui permettant de retracer son histoire. Pour ce faire, la série nous fait voyager en Italie, en Australie, en Espagne et au Maroc! Dans la saison 3, on cherche à comprendre pourquoi les nouveaux tatouages de Jane s’illuminent... et où est passé Roman.

Spider-Man : Les retrouvailles

Film d’action – Mise en ligne le 11 juillet

Les amateurs de films de superhéros jubileront devant ce énième opus de la série Spider-Man. Alors adolescent, l’homme-araignée doit composer avec son quotidien d’écolier tout en suivant les conseils de son mentor, le grandiose Iron Man. Lorsque Vulture, un mécréant ailé, fait son apparition en ville, Spider-Man doit prendre les choses en main. À voir en attendant la suite, Spider-Man : Loin des siens, qui sera à l’affiche cet été!

Le fils, saison 1 et 2

Série dramatique western – En ligne

Le fils est une saga familiale met en scène trois générations de Texans. Eli McCullough, le personnage principal, passe devant nos yeux d'humble citoyen à tueur en série notoire. Ses enfants, quant à eux, doivent porter le poids de cette histoire qui donne froid dans le dos. La série est basée sur le roman du même nom de Philip Meyer, finaliste au prestigieux prix Pulitzer.

Une lutte exemplaire, saison 2

Série de type spin-off – Mise en ligne le 4 juillet

Si vous avez aimé la série Une femme exemplaire (The Good Wife), fort est à parier que vous craquerez pour Une lutte exemplaire (The Good Fight), une émission dérivée de la célèbre série judiciaire. Un an après la fin d’Une femme exemplaire, la jeune avocate Maia essuie un scandale financier qui la pousse à changer de firme. Accompagnée de sa mentore Diane Lockhart, Maia tente tant bien que mal de naviguer à travers le système juridique de Chicago. Les nombreuses allusions à l’administration Trump plairont aux fans de politique américaine!

Vous en voulez encore plus? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.