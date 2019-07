FYFE, Solange



Aux soins palliatifs du centre d'hébergement de La Prairie, le 26 juin 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Solange Fyfe, de Candiac.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Monique (feu Pierre Proulx), Lucie (feu Roland Marotte) et Denise (feu Jean-Renaud Dubois), son frère Charles (Francine Barbeau), sa grande amie Josette Roy, sa belle-soeur ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances le vendredi 5 juillet à compter de 14h en la chapelle du salon. Une cérémonie suivra à 15h.