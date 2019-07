BEAULIEU, Lorette

(née Gagnon)



De Boisbriand, le 26 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lorette Gagnon, épouse de M. Charles Beaulieu.Précédée de son fils feu Gilles (Roxanne), elle laisse dans le deuil ses fils Jacques (Sylvie), Denis (Sylvie) et Benoit (Nancy), ainsi que ses six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants, son frère Lionel, ses belles-soeurs Margot et Juliette, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 6 juillet dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme.