Cosmétiques: KDC/One achète le Groupe Alkos

LONGUEUIL - L’entreprise de cosmétiques Knowlton Development Corporation, basée à Longueuil, a annoncé mardi avoir acheté le Groupe Alkos, une compagnie française qui se spécialise dans les produits de beauté haut de gamme.

Avec cette nouvelle acquisition, Knowlton Development Corporation (KDC/One) emploiera dorénavant 5200 personnes à travers ses 13 usines et bureaux en Amérique du Nord et en France, a fait savoir la compagnie dans un communiqué de presse diffusé mardi.

KDC/One, qui produit déjà les marques Thibiant, Aromair et Acupac, entre autres, n’a toutefois pas donné les détails financiers de la transaction avec le Groupe Alkos.

«Le Groupe Alkos est profondément enraciné dans le secteur des cosmétiques et possède une excellente réputation en matière d’innovation et de qualité de produits. Sa vision orientée client fournira à KDC/ONE un accès stratégique au marché européen et à des technologies uniques qui renforceront notre position de leader dans les produits de beauté haut de gamme», a tout de même indiqué Nicholas Whitley, Président et Chef de la Direction de KDC/ONE, par voie de communiqué.

Le Groupe Alkos, qui a la réputation de produire ses cosmétiques en France, s’est lui aussi réjoui de la nouvelle.

«Avec KDC/ONE, le Groupe ALKOS aura accès au capital dont il a besoin pour continuer à faire des investissements qui permettront de renforcer sa position stratégique sur le marché», a déclaré Gérard Gieux, propriétaire et fondateur du groupe.

Ce n’est pas la première fois que KDC/One, fondée en 2002, s’associe à une entreprise étrangère. Toujours dans l’espoir de poursuivre sa croissance internationale, l’entreprise s’est liée en novembre 2018 à Cornell Capital, une société privée d'investissement qui a des bureaux à New York et Hong Kong.