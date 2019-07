Coups de feu dans Ville-Marie

MONTRÉAL | Des coups de feu ont été entendus, tard lundi soir, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Vers minuit et demi, un appel a été logé au 911 concernant une bagarre dans un parc de la rue du Sussex, près de la rue Tupper.

Selon les premières informations obtenues par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un conflit aurait éclaté dans le parc entre trois hommes, et un coup de feu aurait été entendu.

Le conflit se serait poursuivi un peu plus loin, près de la rue du Sussex et du boulevard René-Lévesque, où un second coup de feu aurait été entendu.

Tous les individus impliqués ont pris la fuite sur René-Lévesque avant l’arrivée des policiers.

Aucune victime et aucun suspect n’ont été localisés.

Un périmètre de sécurité a été érigé pour permettre aux enquêteurs de faire la lumière sur cet évènement. Un maître-chien a aussi été mis à contribution pour ratisser le secteur.