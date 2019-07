Dollarama fera l’acquisition de 50,1% de Dollarcity

MONTRÉAL | Dollarama a annoncé, mardi, l’acquisition d’une participation de 50,1% dans le détaillant à bas prix latino-américain Dollarcity.

Le prix d’achat est estimé entre 85 et 95 M$ US, comprenant un paiement initial à la clôture de 40 M$ US. La clôture de l’opération devrait avoir lieu en août 2019, a précisé Dollarama dans un communiqué.

«Cette acquisition, qui devrait entraîner une augmentation immédiate de notre résultat, permet à Dollarama de mettre en place une deuxième plateforme de croissance, complémentaire à notre stratégie de croissance canadienne», a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.

Dollarama s’attend à ce que l’opération entraîne une augmentation immédiate de son résultat: de 0,02$ CA à 0,03$ CA par action pour le reste de l’exercice 2020 et de 0,05$ CA à 0,07$ CA par action pour l’exercice 2021.

En février 2013, Dollarama a conclu une entente commerciale pour partager son expertise commerciale et fournir des services d’approvisionnement à Dollarcity, par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, Dollarama International inc. L’entente prévoyait notamment l’option pour Dollarama d’acquérir une participation de 50,1% dans Dollarcity.

Au 31 mars dernier, Dollarcity exploitait 180 magasins, dont 44 au Salvador, 54 au Guatemala et 82 en Colombie. D’ici 2029, Dollarcity vise à exploiter 600 magasins dans les trois pays où elle exerce ses activités. De son côté, Dollarama, dont le siège social est à Montréal, possède 1236 magasins à travers le Canada.