Du style en voyage d’affaires

Jessica Dostie - 37e AVENUE

Voyager léger, oui, mais sans sacrifier le style. Que vous vous envoliez pour 24 heures intenses de réunions à Toronto ou encore pour une semaine de travail à l’étranger, la dernière chose dont vous avez envie, c’est de vous retrouver avec une chemise toute fripée une fois à destination.

Voici cinq conseils pour faire vos valises comme un pro.

1. Passez-vous du bagage enregistré

« Je suis probablement celle qui voyage avec la plus petite valise au monde ! » s’exclame Joanie Pietracupa, rédactrice en chef des magazines Elle Québec et Véro, qui suggère notamment de collectionner les échantillons de produits de soins — du dentifrice à la crème de jour, en passant par le déodorant — pour ainsi avoir toujours des formats de moins de 100 ml sous la main. Arriver à tout caser dans votre bagage à main permet non seulement d’économiser, mais surtout de gagner du temps, et ce, au départ comme à l’arrivée.

2. Maximisez votre garde-robe de voyage

Si vous avez l’intention de voyager léger, choisissez vos vêtements stratégiquement. « Pour un court séjour, je suis du genre à apporter une ou deux petites robes noires et à les transformer selon l’occasion grâce aux accessoires », illustre celle qui est appelée à voyager régulièrement dans le cadre de ses fonctions. Des bijoux voyants, une paire de chaussures ou un veston imprimé suffisent souvent à transformer une tenue simple sans trop d’efforts. « Grâce à des accessoires qui flashent, les gens n’y verront que du feu », continue-t-elle. Ces messieurs peuvent, quant à eux, n’apporter qu’un seul complet et quelques chemises assorties.

3. Optez pour des matières non froissables

Certains tissus voyagent mieux que d’autres. « Le lin, c’est non », rappelle l’experte des voyages pour affaires. Préférez les vêtements qui contiennent, par exemple, un bon pourcentage de polyester, une matière qui ne se froisse presque pas. Joanie Pietracupa propose par ailleurs de porter votre veston au moment de l’embarquement, ce qui évite d’avoir à le coincer dans un petit sac.

4. Pour une valise bien organisée, roulez !

Rouler les vêtements, c’est le nec plus ultra du rangement. Même Marie Kondo, la papesse de l’organisation, le recommande ! En plus d’occuper moins d’espace dans la valise, cette technique minimise aussi les faux-plis. « Je roule toujours tout et ça fonctionne vraiment bien, témoigne la rédactrice en chef. Si je dois apporter des chaussures ou des bottes, j’y glisse mes sous-vêtements et mes bas. Ça prend encore moins de place ! »

5. Pensez aux essentiels

N’oubliez pas les essentiels pour un vol tout confort : baume à lèvres, crème à main, voire hydratant pour le visage. « En avion, on a toujours l’impression de se dessécher de l’intérieur », commente Joanie Pietracupa. Ce n’est donc pas une coquetterie que de garder ce genre de produits avec soi ! « J’essaie également de boire beaucoup d’eau, poursuit-elle. Ça peut faire la différence, je trouve. Quand on atterrit, on se sent beaucoup mieux si on s’est bien hydraté durant le vol. »