Faussetés familières

Suite à ma chronique de samedi où je proposais d’instaurer un péage sur un éventuel 3e lien routier entre Québec et Lévis, j’ai revu passer plusieurs de ces faussetés devenues familières qui visent à justifier sa construction.

Un des commentaires qui revient le plus souvent, c’est celui qui dit qu’on devrait aussi instaurer un péage sur tous les ponts montréalais, à commencer par le nouveau pont Samuel-De Champlain.

Champlain, avec ses 162 000 déplacements quotidiens, c’est le pont le plus achalandé au Canada. D’une longueur de 3,4 km et construit au coût de 4,5 milliards $, il reçoit le tiers du trafic d’une région métropolitaine de 4,1 millions d’habitants. Au passage, il appartient au fédéral, pas à Québec.

En comparaison, un tunnel Québec-Lévis desservirait en l’état actuel des choses les 25 000 déplacements des 12 500 navetteurs qui vont de l’est de Lévis à l’est de Québec deux fois par jour. (À moins, évidemment, que l’on admette enfin que le principal effet de ce nouveau pont sera de favoriser le développement à l’est de Lévis.) D’une longueur de 9 km et d’un coût estimé en 2016 d’au moins 4 milliards $, il serait le lien le moins important d’une agglomération de 800 000 habitants.

En gros, on demande à l’ensemble des Québécois de financer l’infrastructure routière qui pourrait être la plus coûteuse de l’histoire du Québec pour des besoins marginaux. Normal que les rares qui vont l’utiliser soient invités à contribuer un peu plus.