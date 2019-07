Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique

Hey, Ma et U (Man Like)

Photo courtoisie

Le célèbre groupe américain Bon Iver a lancé au début du mois de juin deux nouvelles pièces qui figureront sur leur quatrième album dont on ne sait encore rien du nom ni de la date de sortie. Les morceaux s’inscrivent parfaitement dans les sonorités folk du groupe, à travers lesquels les ambiances planantes et la voix si caractéristique du chanteur Justin Vernon viennent donner une couleur toute aussi lumineuse que parfois mélancolique. Les attentes sont définitivement bien élevées pour le prochain album.

Disponible depuis le 3 juin

Je sors

Spectacle

Sly5thAve

Photo courtoisie

Dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal, l’Orchestre national de jazz de Montréal invite le saxophoniste et compositeur Sly5thAve à venir reprendre sur scène son album The Invisible Man : An Orchestral Tribute to Dr. Dre. Une soirée aux sonorités hip-hop à ne pas manquer.

Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

L’extraordinaire voyage du fakir

Photo courtoisie

Réalisé par Ken Scott, L’extraordinaire voyage du Fakir dresse le portrait d’un jeune arnaqueur de Mumbai dénommé Aja qui, à la mort de sa mère, se lance dans un long périple en Europe à la recherche du père qu’il n’a jamais connu. Les nombreuses péripéties qu’il en viendra à traverser le guideront vers ce qu’il souhaite réellement devenir.

Aujourd’hui à 16h10 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

Midsommar

Photo courtoisie

Véritable conte de fées cinématographique, où les paysages bucoliques rencontrent un univers inquiétant, le nouveau film du réalisateur Ari Aster intitulé Midsommar raconte l’histoire d’un jeune couple qui entame un voyage vers le festival Midsommar, prenant place dans un village éloigné de Suède. Un film 140 minutes à travers lequel le couple fera finalement la découverte d’une communauté troublante.

Ce soir à 21h au Cinéma du Parc, 3575 Avenue du Parc

Humour

Groulx Luxe, c’est n’importe quoi

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du festival Grand Montréal Comique, le spectacle Groulx Luxe, c’est n’importe quoi célébrera ce soir les 15 ans de la célèbre émission d’humour. Les fans de la série auront droit à 24 heures consécutives de blagues 100% Groulx Luxe. Les personnages emblématiques de l’émission, à savoir Patrick Groulx, Jean Fournier, Rafaël Ouellet et Sylvie Anne Groulx, seront également présents pour l’occasion.

Aujourd’hui dès 12h00 à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

Événement

Soirées illuminées

Photo courtoisie

Organisées par le Musée Stewart, les Soirées illuminées permettent aux adeptes des feux d’artifice de venir apprécier ces spectacles de lumière directement dans la cour intérieure du musée alors qu’il ouvrira ses portes exceptionnellement jusqu’à 22h tous les mercredis jusqu’au 24 juillet. Une belle occasion également pour parcourir du même coup l’exposition Histoires et mémoires.

Ce soir de 17h à 22h au Musée Stewart, 20 Chemin du Tour de l’îsle

Je reste

Web

Une lutte exemplaire, saison 2

Photo courtoisie

Série judiciaire réalisée aux États-Unis par Brooke Kennedy, la deuxième saison de l’émission Une lutte exemplaire dresse le portrait d’un cabinet d’avocats de Chicago devant réagir aux assassinats qui soudainement se multiplient dans la ville et dont ils craignent d’être les prochaines victimes.

Disponible depuis le 27 juin sur TOU.TV EXTRA

EP

Kin

Photo courtoisie

De l’auteur-compositeur-interprète Visrei, le EP intitulé Kin offre quatre morceaux aux sonorités électro à travers lesquels les synthétiseurs se jumèlent habilement aux atmosphères souvent flottantes et vaporeuses de l’album.

Disponible depuis le 28 juin

Livre

PMA et GPA

Photo courtoisie

Écrit par l’avocate Caroline Mecary, le livre PMA et GPA, publié dans la collection Que sais-je, se penche sur les techniques de procréation médicalement assistées (PMA) et sur les questions éthiques qu’elles soulèvent.

Disponible depuis le 17 juin