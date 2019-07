La 7e édition de « La Grande Gourmandise » s’est déroulée au parc Vincent-d’Indy, Centre urbain à Boucherville au profit du Fonds Jeune qui distribue des bourses pour la persévérance scolaire des jeunes du Québec. Les visiteurs ont pu déguster des produits de chez nous et découvrir des vins et alcools d’ici et d’ailleurs.

Photo Paul Ducharme

Photo Paul Ducharme

Photo Paul Ducharme

Photo Paul Ducharme

Photo Paul Ducharme

Photo Paul Ducharme