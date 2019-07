La peine occasionnée par le refus de s’engager

J’ai été marié 25 ans avec une femme avec qui j’ai eu deux enfants. Je n’ai jamais eu peur de m’engager et de faire tout en mon possible pour créer une famille unie. Toutes ces années pendant lesquelles on a réussi à (sur)vivre ensemble ont été ponctuées de nombreuses disputes et de remises en question.

Malgré des tonnes d’ateliers et de thérapies avec des psychologues, seul ou en couple, on n’a pas réussi à combler nos différends. Quand notre cadette a eu 17 ans, peu de temps après que j’eus changé d’emploi pour cause de fermeture d’usine, ma conjointe est passée de la menace aux actes en me quittant. Ce fut un choc terrible !

Sa décision était accompagnée de conseils d’experts qui lui ont permis de partir avec la moitié de nos acquis et plus, lui permettant de s’acheter une maison et de partir avec la cadette en demandant une pension mensuelle. Je suis resté seul avec la maison et les dettes qui découlaient de la séparation en me demandant pourquoi cela m’arrivait à moi, qui avais toujours été fidèle et respectueux envers ma femme et attentionné avec mes enfants.

Mon désir d’une vie de famille idéale s’effondrait. Après quelques tentatives infructueuses de regagner le cœur de mon ex-épouse que j’aimais encore, je me suis résigné à la rupture définitive. Puis j’ai rencontré une femme différente, indépendante, enjouée, divorcée, avec deux enfants plus jeunes. Mais échaudé par ma rupture, je fus très lent à m’engager de nouveau.

Pendant plusieurs années, je ne la considérais que comme mon amie même si j’aimais sa compagnie, qu’elle m’attirait beaucoup et que je me plaisais à la voir souvent. Je profitais de toutes les occasions pour lui dire à quel point j’aimais sa compagnie. Enfin, il y a un an, je lui ai proposé de l’épouser pour qu’on fasse vie commune. Vite, elle a pris ses distances et m’a dit que cela n’était plus possible puisqu’elle était atteinte d’un cancer virulent.

Sans que son aveu ne change rien à mon intention de l’épouser, je sentais qu’elle prenait ses distances. Comme si mes attentions, mes compliments, mes cadeaux et mes coups de main des dernières années ne comptaient plus, et même si étant à l’aise financièrement, je nourris plein de projets avec elle pour les 20 prochaines années.

Après avoir passé les dernières années dans une relation que je trouvais extraordinaire, alors que je suis enfin prêt à m’engager, tout s’effondre encore une fois. Pensez-vous qu’elle a peur de s’engager ? Est-ce possible que la maladie puisse pousser quelqu’un à quitter une relation pour ne pas être dépendant, même si je pourrais l’attendre longtemps en vivant d’espoir ?

60 ans, pris au piège de l’amour et désillusionné

Plusieurs raisons peuvent justifier une telle attitude avec en tête la non-envie d’être dépendante de vous à cause de sa maladie, le trop long temps que vous semblez avoir mis avant de vous décider à vous engager, ou encore l’absence de désir d’engagement. Mais ce n’est pas moi qui peux trancher sur la raison qui la motive. Elle seule pourrait vous mettre sur la piste si vous avez la patience de la laisser vivre son drame de santé avant de la talonner pour aller au fond des choses.