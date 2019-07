La rougeole sème l’inquiétude à Laval

LAVAL - Avec de nouveaux cas de rougeole déclarés en quelques jours à peine, l’inquiétude est palpable à Laval.

Lundi, le ministère de la Santé a dévoilé une longue liste de lieux publics qui ont été fréquentés par une personne porteuse du virus de la rougeole et contagieuse.

Un individu arrivé de l’étranger avec la rougeole aurait, sans se savoir contagieux, aurait infecté deux autres personnes qui sont, tout comme lui, passées par les aires communes du carrefour Laval.

Le restaurant L’Oeufrier du boulevard des Laurentides, un Dollarama sur la même artère, le Club de gymnastique Laval Excellence et plusieurs lignes d’autobus de la Société de transport de Laval font également partie des endroits visités par une personne malade à Laval, qui se sont ajoutés à la liste.

Dans la rue, toutes les personnes interrogées par TVA Nouvelles étaient bien au fait des risques de transmission. Et si certains se disaient rassurés, étant eux-mêmes vaccinés contre la maladie, plusieurs se sont au contraire montrés inquiets de cette nouvelle.

«Ma fille est enceinte et je sais que les bébés sont à risque et peuvent être atteints. [...] Oui, ça nous inquiète vraiment», a confié une future grand-mère, qui n’a pas été identifiée.

«C’est sûr que ça préoccupe quand on a des petits-enfants qui n’ont pas été vaccinés. Oui, c’est une préoccupation et il n’y a rien qu’on peut faire», s’est désolée une autre dame, au nom inconnu.

«La Santé publique rapporte que des personnes considérées comme étant porteuses du virus de la rougeole et contagieuses ont fréquenté plusieurs endroits publics de Laval entre les 13 et 29 juin dernier. Les personnes ayant fréquenté ces endroits sont considérées à risque d’exposition», indique-t-on dans un communiqué.

Les personnes à risque de complications sont invitées à se faire évaluer pour recevoir une injection préventive. On parle des bébés âgés de moins d’un an, des personnes dont le système immunitaire est affaibli et des femmes enceintes qui n’ont pas été adéquatement vaccinées contre la rougeole.