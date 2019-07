Le français absent de la mission économique de Fitzgibbon en Ontario

TORONTO – Le ministre de l’Économie du Québec Pierre Fitzgibbon n’a pas cru bon de s’exprimer en français lors de son tout premier discours devant la communauté d’affaires de l’Ontario, mardi.

Dans un geste inhabituel, le ministre de l’Économie et de l’Innovation de François Legault n’a prononcé qu’un seul mot de français pendant une allocution devant une centaine des principaux acteurs du monde économique de l’Ontario.

« Oui the North », a-t-il lancé en boutade, en lien avec le slogan des Raptors de Toronto.

À vrai dire, la version écrite du discours remise aux médias contenait davantage d’emojis, symboles utilisés dans les échanges textos, que de mots de français.

Faux pas

Règle générale, les ministres et premiers ministres du Québec prononcent toujours quelques phrases dans la langue officielle de la province lors d’allocutions ailleurs au Canada ou à l’étranger. Au niveau fédéral, les membres du conseil des ministres s’adressent dans les deux langues, peu importe la province où ils se trouvent.

Rappelons que l’ex-premier ministre du Québec Philippe Couillard avait été descendu en flamme lorsqu’il s’était adressé en anglais seulement dans un forum international tenu à Reykjavik, en Islande, en 2014.

À l’époque, François Legault avait durement critiqué celui à qui il a succédé.

« Je pense que M. Couillard n’a pas compris son rôle comme seul chef qui représente une majorité de francophones en Amérique du Nord », a-t-il alors dénoncé. « C’est inquiétant parce que, non seulement il n’avoue pas qu’il a fait une erreur, mais il nous promet de continuer, de parler uniquement en anglais. »

L’Ontario compte près de 675 000 francophones, ce qui est fait la plus importante communauté francophone au pays, après le Québec. Bien que le français n’y soit pas une langue officielle, la province est tenue d’offrir des services et des communications dans les deux langues.

Le gouvernement Legault avait d’ailleurs dénoncé, en décembre, les nombreuses compressions en francophonie ontarienne effectuée par le gouvernement conservateur de Doug Ford, notamment l’abolition du Commissariat aux services en français et de l’Université de l’Ontario français.

Échange interprovincial, gaz liquéfié et hydro-électricité

Il s’agissait de la première opération charme de Pierre Fitzgibbon dans la capitale économique du pays. Ensemble, l’Ontario et le Québec ont enregistré des échanges qui s’élevaient à plus de 80 milliards de dollars l’an dernier.

« Avec un PIB combiné de près de 1 300 milliards de dollars, la région Ontario-Québec est la 5e zone économique en importance en Amérique du Nord, après la Californie, le Texas, New York et la Floride », a-t-il rappelé.

Mais, de nombreuses entreprises « pensent toujours qu’il est plus difficile de faire des affaires avec le reste du Canada qu’avec les États-Unis. Ce n’est tout simplement pas vrai et ce paradigme doit être renversé », a soutenu le ministre.

« On peut en faire beaucoup plus », a pour sa part insisté le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, Vic Fedeli, rappelant, lui, que les deux provinces ont le français et l’anglais comme langues communes.

John Boynton, le président du Toronto Star, a lui aussi prononcé quelques mots en français : « Vive le Québec, vive le commerce et vive le Canada », a-t-il dit.

Plus de détails à venir...