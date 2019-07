Le pire serait encore à venir

La pénurie de logements à Montréal a poussé 25 ménages à être hébergés d’urgence par la Ville hier, et des experts craignent que cette situation s’aggrave dans les années à venir si rien n’est fait.

Pas moins de 94 ménages montréalais n’avaient pas encore signé de nouveau bail, hier en matinée, selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

Certains ont pu trouver refuge chez de la famille ou des amis. D’autres ont obtenu un sursis de leur propriétaire.

Hier marquait la journée de déménagement massif du 1er juillet, et la situation est particulièrement pénible cette année en raison de la rareté des logements abordables.

En fin de journée hier, 25 ménages étaient hébergés d’urgence par l’Office municipal d’habitation de Montréal, dans des blocs de chambres loués par la Ville, notamment dans des résidences universitaires et des hôtels.

« Pour eux, ce n’est pas terminé. Ils ne sont pas à la rue, mais ils n’ont pas de “chez-soi”, et vivent dans l’incertitude de ce qui va arriver », explique la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.

Actions ambitieuses

Cette dernière craint que la situation perdure et s’empire si des actions ambitieuses ne sont pas posées rapidement, entre autres pour la construction de logements sociaux. Le loyer moyen actuel à Montréal est de 796 $ par mois, ce qui peut être élevé pour les ménages à faible revenu.

« Ce n’est pas qu’il ne se construit pas de logements à Montréal, mais ceux qui se construisent sont hors de portée », dit-elle.

Elle souligne par ailleurs que l’an dernier, 2325 nouveaux appartements locatifs ont été mis en chantier, ce qui est deux fois moins que les 5491 nouveaux condominiums.

Le directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Hans Brouillette, s’attend pour sa part à voir la rareté gagner du terrain, notamment en raison de l’immigration et de la création d’emplois des dernières années qui amènent des gens en ville.

« On ne voit aucun changement à l’horizon qui pourrait changer la donne », dit-il.

Hébergement d’urgence

Le porte-parole de l’Office municipal d’habitation de Montréal, Mathieu Vachon, assure que l’hébergement d’urgence sera en place « aussi longtemps que nécessaire » et que personne ne sera jeté à la rue.

La Ville de Montréal a par ailleurs obtenu récemment une trentaine de suppléments au loyer d’urgence, qui permettront à des ménages de se relocaliser pour 25 % de leurs revenus, tandis que le gouvernement paye la différence, moyennant plusieurs critères.

Le taux d’inoccupation des logements est de 1,9 % à Montréal, selon les données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Une mère obtient un sursis de dernière minute

Une mère de 32 ans a bénéficié d’un sursis d’un mois de son propriétaire dans les derniers jours, car elle ne parvenait pas à se relocaliser.

« Ça a été un soulagement. Je lui ai dit : “Merci, tu me sauves” », soupire Assiatou Barry, locatrice d’un quatre et demi dans un demi-sous-sol de l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal, où elle demeure avec son fils de 3 ans, sa fille de 6 ans et sa mère retraitée.

Le propriétaire avait prévu de faire des rénovations avant de le louer à quelqu’un d’autre, ce qui laissait une marge de manœuvre pour un mois supplémentaire.

Mme Barry est quand même inquiète de ne pas trouver un appartement avant la fin du mois juillet.

« Demain [aujourd’hui], je recommence les appels. Encore. Appeler, appeler », laisse-t‐elle tomber.

Trop petit

Cet appartement devait initialement être une solution temporaire à une séparation survenue il y a deux ans.

Il est trop petit pour leurs besoins et coûte 275 $ par mois d’électricité.

Mme Barry estime avoir fait une cinquantaine d’appels depuis le printemps pour se relocaliser dans un logement plus grand, mais les propriétaires perdent tout intérêt quand elle parle de ses enfants.

Elle en a visité cinq en personne, dont deux pour lesquels elle était prête à signer le bail, mais cela a également achoppé à la dernière minute.

« Ça veut dire qu’avoir des enfants, c’est un fardeau ? C’est dommage de savoir qu’on est rendu là... », dit-elle.