Mamma Mia! passe au français

Après trois semaines à l’affiche au Théâtre St-Denis, Mamma Mia ! est passée au français. Les détenteurs des droits de la comédie musicale ont finalement exigé que les chansons d’ABBA soient traduites, forçant la distribution québécoise à changer le spectacle entier en un après-midi, jeudi dernier.

La décision est tombée à mi-parcours des représentations de Mamma Mia ! prévues à Montréal cet été. Jusqu’alors, les succès d’ABBA qui ponctuent l’intrigue étaient insérés en anglais dans les dialogues français, chose que les détenteurs des droits de la comédie musicale à succès ont l’habitude d’éviter.

« Partout où le spectacle est présenté, ils exigent que les chansons soient dans la même langue que les dialogues. Ils font ça dans une volonté que les gens puissent suivre l’histoire, racontée à travers les chansons », précise le metteur en scène Serge Postigo en entretien au Journal.

Deux versions préparées

L’équipe de Juste pour rire avait amorcé des discussions avec des ayants droit avant le début des représentations, dans l’espoir de conserver les chansons dans leur version originale. Le metteur en scène, qui signe également la traduction et l’adaptation de Mamma Mia !, était donc prêt à cette éventualité. Il avait préparé deux versions du spectacle, l’une avec les chansons qui demeuraient en anglais, et l’autre où elles étaient traduites en français.

Toutefois, la troupe a dû se « revirer de bord » rapidement, étant attendue sur scène le soir même où la décision a été rendue.

« J’avais préparé des versions françaises pour chacune des chansons, juste au cas, alors ça ne m’a pas trop déstabilisé. Mais les artistes du spectacle sont les vrais héros dans tout ça, ils n’ont eu que quelques heures pour se préparer à ce changement », explique Serge Postigo.

Ainsi, I Have a Dream devient maintenant Un rêve en moi, tandis que The Winner Takes It All a été rebaptisée Le vainqueur à tout prix. Seules les trois chansons du rappel, soit Mamma Mia, Dancing Queen et Waterloo, sont livrées dans leur version originale anglaise.

Matériel à refaire

Des affiches et avis ont été postés dans le hall du Théâtre St-Denis le week-end dernier, avisant les spectateurs de ce changement. Ceux qui se procurent des billets sont également informés que les chansons sont dorénavant en français. Le matériel promotionnel, dont les publicités du spectacle, est également en cours de modification.

La description du spectacle avait quant à elle déjà été ajustée sur le site web de Juste pour rire, mardi.

► Le spectacle Mamma Mia ! est présenté au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 27 juillet, puis à la salle Albert-Rousseau de Québec à compter du 14 août.