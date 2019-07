Message d’une grand-mère à une autre grand-mère

Madame, ne dites jamais à votre fils et sa femme que leur petite de 5 ans devra porter un maillot de bain pour se baigner dans votre piscine s’ils ne sont pas d’accord. Je l’ai fait et je ne vois plus la mienne depuis l’été dernier. Cette mode dévergondée est un fléau.

Anonyme

Le terme péjoratif « dévergondée » que vous utilisez pour m’écrire m’indique, peut-être à tort, que votre façon de transmettre votre message manquait probablement de délicatesse pour en arriver à un si piètre résultat ?