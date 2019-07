Poulet à la bière noire, à la mélasse et aux épices

Un poulet rôti savoureux et parfumé qui met en valeur la bière noire.

Préparation: 10 minutes

Cuisson : 1 heure et 5 minutes

INGRÉDIENTS

1 poulet de grains (2 kg)

2 oignons

500 ml bières

1/3 tasse mélasse

2 gousses d'ail

10 gousses de cardamome

15 grains de poivre noir

10 grains de piment de la Jamaïque

30 ml sauce Worcestershire

sel et poivre

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

Préchauffer le four ou le barbecue à 350°F.

ÉTAPE 2

Couper les oignons en demi-rondelles et disposer dans le fond d'un plat en fonte ou d'une rôtissoire. Déposer le poulet sur les oignons. Verser la moitié de la bière dans le plat. Assaisonner. Recouvrir de papier d'aluminium. Mettre au four ou sur la grille du barbecue avec le couvercle fermé pendant 35 minutes.

ÉTAPE 3

Dans une petite casserole, faire mijoter le reste des ingrédients pendant environ 15 minutes. Retirer les épices et les gousses d'ail.

ÉTAPE 4

Découvrir le poulet et badigeonner de la sauce aux dix minutes et poursuivre la cuisson pendant environ 30 à 40 minutes supplémentaires jusqu'à ce que le poulet soit bien doré et cuit ou jusqu'à ce que la température interne atteigne 165°F.

ÉTAPE 5

Servir avec le jus de cuisson en sauce.