Prête pour l’international

La musique d’Alexandra Stréliski n’a pas fini de voyager. Moins d’un an après avoir sorti le magnifique Inscape, la pianiste québécoise et son équipe travaillent pour développer les marchés du Japon et des États-Unis.

Alexandra Stréliski vit un véritable tourbillon depuis un an. Son deuxième album en carrière, Inscape – qui est sorti huit ans après Pianoscope –, a touché une corde très sensible auprès du public. Pratiquement tous ses concerts affichent complet, dont celui du Théâtre Maisonneuve jeudi soir, à l’occasion du Festival international de Jazz de Montréal.

« Le Festival de Jazz est quand même symbolique pour moi, car le tout premier show que j’ai fait avec ma musique, c’était à ce festival, à la Cinquième salle [en 2013] », dit-elle. Au Théâtre Maisonneuve, Alexandra Stréliski présentera le même spectacle que celui de sa tournée, avec des projections et des jeux d’éclairage.

En tournée

Après cet arrêt dans la métropole, la pianiste reprendra la tournée. Alors que plusieurs dates sont prévues un peu partout au Québec, son calendrier compte aussi quelques arrêts en Europe.

« Je viens d’y aller au printemps pour faire la première partie de Cœur de pirate, dit-elle. Ça m’a pris quand même beaucoup de courage, car Béatrice est très populaire en France. Il y avait parfois des publics de 1000 personnes debout dans une salle un peu plus rock. Mais ça s’est super bien passé. J’ai eu une écoute de rêve pour une première partie. »

Il y a environ un mois, son album a aussi été lancé au Japon. « On a trouvé un partenaire là-bas et on est en train de travailler pour des concerts, dit-elle. Je crois que ce sera dans le courant de l’année prochaine. »

Percer aux États-Unis

Et les États-Unis, dans tout ça ? Sachant que Jean-Marc Vallée a utilisé la musique de la pianiste dans les séries américaines Big Little Lies et Sharp Objects, du réseau HBO, on aurait pu penser qu’Alexandra y était déjà allée donner des spectacles. Mais non, c’est plutôt en septembre qu’elle ira jouer pour la première fois au pays de l’Oncle Sam.

« On ira à New York et Los Angeles, dit-elle. Quand Sharp Objects est sorti, c’était dans les plans qu’on y aille. Mais il y avait déjà tellement de choses à gérer ici qu’il fallait choisir les combats (rires). Les États-Unis, c’est le genre de pays où tu t’installes tranquillement. C’est un énorme marché. Il faut y aller de manière graduelle. »

Jean-Marc Vallée lui a-t-il demandé d’autres musiques depuis ces deux séries ? « Il m’a appelée quand j’étais à Milan et j’ai dû dire non, indique-t-elle. Je me suis dit : “OK, je suis rendue là dans ma vie, dire non à Jean-Marc Vallée parce que je suis à Milan” (rires) ! »

Sinon, la pianiste a reçu quelques offres du Québec pour différents projets. Elle fera notamment la musique du court métrage d’Edith Jorisch, qui a réalisé ses vidéoclips. Le film devrait sortir en mai 2020 et on pourra y entendre Alexandra jouer en compagnie d’une chorale.

► Alexandra Stréliski sera en spectacle jeudi, au Théâtre Maisonneuve. Le concert affiche complet. Une supplémentaire aura lieu le 13 février 2020 dans la même salle. montrealjazzfest.com