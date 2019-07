Sweet Lord

Comme il était sur place avec son père lors de l’émeute Maurice Richard en 1955, il est donc normal qu’aujourd’hui, il ait 76 ans. Par contre, quand on déjeune avec ce visage sans rides, ces yeux clairs, vifs et expressifs, et qu’on écoute les projets qui le font vibrer, il y a quelque chose qui cloche. On pourrait facilement lui donner vingt ans de moins. C’est Jean-Claude Lord, le réalisateur, le scénariste, le monteur. Celui qui vous a fait frissonner avec Lance et Compte, qui a démarré District 31. Lord, c’est Bingo, La Grenouille et la Baleine, Les Colombes et mettez-en puisqu’il tourne en français et en anglais depuis le milieu des années 60, et qu’il cherche encore à se dénicher et à créer des images à succès.