Un cyberprédateur veut alléger ses conditions

Un cyberprédateur québécois condamné pour avoir leurré au moins 25 adolescentes veut faire assouplir ses conditions spéciales de surveillance, même s’il a depuis fraudé une femme et qu’il est accusé de bris de conditions.

Et pourtant, le cyberprédateur de 39 ans estime que malgré tout, la Commission des libérations conditionnelles du Canada [CLCC] devrait le laisser aller vivre chez sa mère, plutôt que dans une maison de transition.

« La décision devrait être déclarée nulle et illégale », affirme son avocate Rita Magloé Francis, qui a fait entendre la cause, mardi au palais de justice de Montréal.

C’est qu’en 2011, Lesiewicz avait écopé de 12 ans de pénitencier pour avoir forcé des ados à se livrer à des spectacles érotiques devant leur caméra web. Il trouvait un moyen de gagner leur confiance et obtenait des images intimes qu’il utilisait ensuite pour les faire chanter.

« On rapporte 25 victimes officielles, mais il y en aurait davantage », peut-on lire dans une décision de la CLCC.

Fraude et voiture

En plus du pénitencier, Lesiewicz a aussi été étiqueté « délinquant à contrôler » pour 10 ans.

En 2017, sa libération avait été suspendue pour avoir extorqué 2000 $ à une personne, en plus d’avoir piraté son ordinateur et son téléphone.

♦ Le juge Michel Pennou a pris sa décision en délibéré et devrait bientôt annoncer si la Commission des libérations conditionnelles du Canada pouvait ou non suspendre la libération de Daniel Lesiewisz, et s’il peut retourner vivre chez sa mère.