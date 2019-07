VIDÉO | Un enfant tombe entre le train et le quai sous les yeux de sa mère

Une caméra de surveillance a capté l’instant terrifiant où un garçon de seulement 4 ans est tombé entre le train et le quai dans une station de Sydney, en Australie.

On peut voir les portes du train s’ouvrir et le garçon s’approcher pour l’embarquement. Sa mère, tout juste derrière lui, tient un bébé dans ses bras et, dans sa main libre, fait avancer une poussette.

Alors qu’il avance son pied pour embarquer, le garçon arrive à court et tombe directement dans l’espace entre le wagon et le quai.

La mère se précipite vers son enfant et lève ses bras pour alerter le chauffeur, imitée par plusieurs autres passagers sous le choc. Ceux-ci sont parvenus à remonter le garçon, qui n'a visiblement subi aucune blessure grave de sa mésaventure.

La vidéo a été captée en février dernier, mais les autorités ont choisi de la diffuser maintenant, à l'arrivée des vacances estivales, pour servir de mise en garde aux parents.

Le ministre des Transports australien a rappelé que le simple fait de tenir la main de son enfant près des rames de train peut éviter un drame.

«Comme parent, je sais comment il peut être difficile de voyager avec de jeunes enfants, mais tenir la main de son enfant entre les stations et au moment de l’embarquement dans le train peut aider à prévenir des blessures sérieuses», a-t-il souligné.

Seulement dans le réseau ferroviaire de Sydney, près de 200 enfants ont subi des blessures au cours des 12 derniers mois.